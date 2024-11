Quarta-feira será de tempo estável e temperatura amena em Londrina e região

Nesta quarta-feira (13), o dia será de tempo instável e com temperatura amena em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







A frente fria que estava sobre o estado se afasta em direção ao Sudeste do Brasil, com isso, o tempo volta a ficar estável e sem chuva na maioria das cidades do Paraná.







Na quinta-feira, as condições do tempo seguem muito parecidas, ou seja, a estabilidade atmosférica predomina sobre a maioria das regiões do estado e sem chances de chuva.







A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quarta-feira foi de 17°C e a máxima pode chegar aos 28°C.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.