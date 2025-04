Quarta-feira será de tempo instável com chuva em Londrina e região

A quarta-feira (9) deve ser de tempo instável em Londrina e nos municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O tempo continua instável e favorece a ocorrência de pancadas de chuva e temporais em todas as regiões paranaenses. As temperaturas seguem amenas com máximas não ultrapassando os 26°C.





Na quinta-feira (10) o tempo segue instável em todo o Paraná. Chuvas são esperadas, principalmente a partir da tarde quando áreas de instabilidade se intensificam no estado aumentando o risco de tempestades.





A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira em Londrina foi de 19°C.