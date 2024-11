Quarta-feira será de tempo instável e calor em Londrina e na região

Nesta quarta-feira (27), o dia será de tempo instável e calor intenso em Londrina e nos municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Uma redução da pressão atmosférica nas proximidades a oeste do Estado favorece o transporte de ar quente e úmido, o que resulta em condições favoráveis para chuvas ao longo do dia. Além disso, as temperaturas elevadas e o aumento da umidade do ar podem causar eventuais temporais localizados.