Quarta-feira deve ser de tempo instável em Londrina e região

A quarta-feira (2) deve ser de tempo instável em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





devido à formação de um sistema de baixa pressão que eleva os índices de instabilidade e favorece a ocorrência de pancadas de chuva e temporais em todas as regiões paranaenses. Apesar da instabilidade as temperaturas seguem altas com máximas perto dos 30°C.

Na quinta-feira (3) o tempo segue instável em todo o Paraná, em função do avanço de um sistema frontal pelo oceano. Chuvas são esperadas, principalmente a partir da tarde quando áreas de instabilidade se intensificam no estado aumentando o risco de tempestades.

A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira em Londrina foi de 21°C e a máxima pode chegar aos 31°C durante a tarde. O tempo continua instável