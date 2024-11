Quartos do pós-parto na Maternidade de Londrina recebem aparelhos de frigobar

A Prefeitura de Londrina entregou, na tarde desta quarta-feira (27), 24 equipamentos de frigobar para a Maternidade Municipal de Londrina.





Com um investimento de pouco mais de R$ 34 mil reais na compra dos equipamentos e na confecção da mobília adequada para a instalação, o objetivo da entrega é proporcionar que todos os quartos da ala de pós-parto sejam equipados com o frigobar, o que vai trazer mais comodidade e conforto às usuárias do serviço e seus acompanhantes.







Os equipamentos de frigobar são da marca Electrolux, com capacidade de 122 litros, e do modelo A, o mais eficiente na economia de energia, que pode ser de até 30%. Essa comodidade vem complementar os quartos, que são individuais, e já contam com ar-condicionado, aparelho de televisão, enxoval novo e banheiro privativo.







O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, fez uma visita à unidade para verificar os equipamentos e relembrou a evolução da estrutura da Maternidade Municipal de Londrina.





“Depois que nós reformamos, e quase dobramos o tamanho da Maternidade, os quartos passaram a ser individuais. Ou seja, a mamãe fica sozinha no quarto, com o acompanhante que ela escolher. Elas agora têm uma cama confortável, berço moderno e quarto com ar-condicionado, com poltrona confortável para o acompanhante, com televisão de 42 polegadas e banheiro individual. A Maternidade Municipal está melhor do que hospital particular”, afirmou.