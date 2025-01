Quase 40 árvores são plantadas pela prefeitura de Londrina na avenida Aminthas de Barros

Quem percorre a avenida Aminthas de Barros, na zona sul, terá em breve um caminho mais florido e fresco. A Prefeitura de Londrina plantou, nesta quinta-feira (23), 37 mudas da espécie Caroba ao longo de um trecho da avenida.





Segundo a assessora de Educação Ambiental da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), Lidiani Isidoro, a ação atendeu aos pedidos dos cidadãos que costumam caminhar pela região. “São plantas que se destacam pelo seu grande porte e florada em tom violeta, que vão trazer não só beleza, mas também conforto térmico para a região”, contou.





As mudas de Caroba têm crescimento rápido, e chegam à maturidade dentro do período de 5 a 6 anos. Quando adultas, as árvores podem chegar a, aproximadamente, 8 a 12 metros de altura.

Para realizar ações como essa, a Sema identifica áreas com necessidade e colocam na programação para o plantio de mudas. Em 2024, ao todo, foram plantadas 7.558 mudas na cidade.





A assessora da Sema apontou que o plantio reforça a necessidade de preservação do ambiente, mesmo dentro de um centro urbano. “Sob a ótica da educação ambiental, as árvores nos ensinam sobre a interdependência entre os seres vivos e a importância de respeitar e cuidar do ambiente. Quando plantamos uma árvore, plantamos também a consciência ambiental nas futuras gerações, estimulando a reconexão com a natureza”, acrescentou.





Todas as árvores plantadas advém do Viveiro Municipal, localizado na Avenida Europa, Jardim Vale Azul. Os interessados em retirar mudas gratuitamente devem apresentar um comprovante de residência e documento oficial de identificação.