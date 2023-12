Quatro escolas municipais de Londrina serão reformadas e ampliadas em 2024

Mais quatro escolas municipais de Londrina serão reformadas ou ampliadas no ano que vem. A prefeitura abriu licitação para contratar empresas para executarem as melhorias nas unidades Mábio Gonçalves Palhano (Ouro Branco, zona sul), Nina Gardemann (jardim Tókio, zona oeste), Carlos Zewe Coímbra (Marabá, zona leste) e Francisco Pereira de Almeida Júnior (Guilherme Pires, leste). Os lotes têm preço máximo de R$ 14,2 milhões, R$ 10,9 milhões, R$ 10,5 milhões e R$ 6,5 milhões, respectivamente, totalizando R$ 42,1 milhões.







Com exceção da Francisco Pereira, as outras três têm parte da estrutura de madeira, mas com a revitalização serão totalmente de alvenaria. As construtoras interessadas têm até 20 de dezembro para apresentarem as propostas. O certame é na modalidade concorrência por menor preço.

A Mábio Gonçalves Palhano terá o bloco principal reconstruído e ganhará um segundo pavimento, de 570 metros quadrados. Já a Nina Gardemann vai ter todos os atuais 750 metros quadrados demolidos e refeitos, incluindo a quadra poliesportiva. A Nina Gardemann terá dois blocos que irão abaixo para dar lugar a uma nova edificação.





A Carlos Zewe Coímbra terá toda a estrutura existente reformada e o pavimento térreo será ampliado em 516 metros quadrados. Juntas, as escolas têm 2.360 alunos. O prazo para as revitalizações terminarem varia de dez meses a 14 meses. A secretária municipal de Educação destacou que a maior parte dos estudantes deverá ser alocada em outras unidades durante este período.

PRIMEIRO TRIMESTRE





“Esperamos que no primeiro trimestre de 2024 as obras comecem. Em algumas escolas as crianças vão ficar no local, enquanto que em outras terão de ser transferidas. Isso está em planejamento. Todos os alunos que eventualmente precisarem ser transportados, faremos o transporte”, explicou Maria Tereza Paschoal de Moraes.





Na semana passada, a FOLHA mostrou que a escola municipal Hikoma Udihara, na Vila Isabel, será completamente reformada e também terá seu espaço ampliado em 516 metros quadrados no ano que vem. O custo é de até R$ 9,3 milhões.