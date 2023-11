Escola municipal Hikoma Udihara será reformada e ampliada; crianças serão realocadas

Com quase 50 anos de existência, a escola municipal Hikoma Udihara, na Vila Isabel, perto do Lindóia, na zona leste de Londrina, será completamente reformada e também terá seu espaço ampliado em 516 metros quadrados, passando a ter cerca de três mil metros quadrados de área construída. O valor máximo que a prefeitura pretende gastar com as intervenções é R$ 9,3 milhões.





A licitação para contratar uma empresa foi lançada nesta semana e as empreiteiras interessadas têm até o dia 15 de dezembro para apresentar as propostas. O edital é na modalidade concorrência por menor preço. Atualmente, parte da unidade ainda é de madeira, mas com a revitalização passará a ser toda em alvenaria, inclusive, com dois andares, em que o piso superior terá sete salas de aula, de apoio e banheiros masculino e feminino.

Já o piso inferior vai contar com mais salas de aula, secretaria, supervisão, direção, almoxarifado, espaço para material pedagógico, professores, banheiros, refeitório, cozinha e área de serviço, além de espaço para convivência. “A escola será nova, porque vai ser uma reforma completa. Uma parte importante da escola é de madeira, não é totalmente adequada. Junto com essa obra do Hikoma temos outras previstas para reconstrução de escolas de madeira”, destacou a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.





A unidade tem aproximadamente 400 alunos, que estudam de manhã e no período da tarde. A previsão é que as obras iniciem em fevereiro do ano que vem, com o término definido em contrato de um ano após a assinatura da ordem de serviço. Durante este período, as crianças – dos ensinos infantil e fundamental – terão de ser realocadas em outro lugar.





A secretaria ainda está avaliando possíveis escolas que poderão receber os estudantes durante a revitalização. “Inclusive com previsão de transporte (dos alunos para a aula) caso for necessário”, indicou. A terceirizada ainda terá que executar toda a pintura, instalações elétricas, paisagismo e instalar sistema de ar-condicionado.