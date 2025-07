Queimadas na região de Londrina preocupam moradores

Marcado pelo tempo mais seco e a estiagem, o inverno é um das estações mais propícias para o aparecimento das queimadas. Neste ano, a geada que atingiu a região de Londrina no final de junho também contribuiu para deixar a vegetação seca, o que torna o ambiente ainda mais perigoso, já que uma fagulha qualquer pode ganhar força e causar um grande incêndio.





Nesta segunda-feira (07), foram registrados ao menos três focos grandes de incêndio na região, sendo dois em Londrina e outro em Rolândia. Uma das queimadas foi na Avenida Tiradentes, na zona oeste de Londrina, em um terreno que tem vegetação rasteira e que fica próximo de algumas concessionárias de veículos. O fogo começou perto da hora do almoço e só foi controlado durante a tarde pelo Corpo de Bombeiros.

Camada preta de fuligem





A reportagem esteve no terreno na manhã desta terça-feira (08) e pôde perceber que o fogo se alastrou por um grande área, chegando próximo ao local em que os carros de uma concessionária ficam estacionados. Apesar do fogo ter sido contido há horas, o cheiro de fumaça e de fuligem ainda era perceptível e incômodo. A vegetação verde, no local, deu lugar a uma camada preta.





Pessoas que trabalham próximas ao local garantiram à reportagem que focos de queimada no local são costumeiros, sendo que o último foi há cerca de dois meses. Para os trabalhadores, as bitucas de cigarro são a principal causa desses incêndios, já que muitas pessoas descartam ao passar por ali. Além disso, no local também foi possível notar outros objetos jogados de maneira irregular, frutos também da ação humana e do desrespeito ao meio ambiente.

Uma bituca





Um incêndio de grande intensidade também atingiu a região da Estrada do Limoeiro na noite desta segunda-feira. O fogo consumiu grande parte de uma propriedade rural no bairro Fazenda Nata e chegou bem próximo de uma residência e de um centro de eventos. Morador da região, Adriano Rodrigues Siqueira relatou à reportagem que o fogo começou perto das 21h da noite e só foi contido por volta das 23h pelo Corpo de Bombeiros.





Apesar do susto, nenhuma estrutura foi atingida ou pessoa ferida, entretanto, reforça que o proprietário da fazenda teve prejuízos com o paisagismo do local, além da grama que foi consumida pelo fogo.

Muito movimentada, tanto por motoristas quanto por pedestres, o engenheiro acredita que o incêndio também possa ter começado por conta de uma bituca de cigarro arremessada na propriedade por alguém que passava pela região. “Semana passada, próximo a esse local, ocorreu outro incêndio”, comenta. No ano passado, segundo ele, uma propriedade próxima à Estrada Canaã também foi incendiada. Na época, o proprietário tinha feito um empréstimo para construir um parreiral de uva. “Ele perdeu tudo”, lamenta.





Conscientização

Ele reforça que as pessoas precisam redobrar a atenção nesta época do ano, em que a vegetação fica mais seca, e evitar o descarte de bitucas de cigarro ou até mesmo de fazer queimadas pontuais dentro da propriedade, já que uma fagulha pode fazer com que o fogo se alastre.

Ele ainda cobra a instalação de placas educativas para conscientizar a população dos riscos das queimadas. A reportagem questionou a Prefeitura de Londrina sobre a possibilidade e aguarda um posicionamento.





Na vizinha Rolândia, um incêndio também ganhou grandes proporções próximo à UBS (Unidade Básica de Saúde) do San Fernando, nos fundos do Jardim Itália. De acordo com a prefeitura, o fogo quase alcançou algumas residências, já que a área, que é de pasto, fica ao lado dos bairros. Além desse, outros três focos foram registrados entre sexta-feira (04) e domingo (06).





Temporada de incêndios





Coordenador da Defesa Civil de Rolândia, Miguel Consani Nogueira explica que a geada registrada no final de junho fez com que a vegetação secasse por completo. “A gente não sabe o que deu início ao incêndio, se foi criminoso ou natural”, aponta. Dentro da UBS, muitas pessoas observavam o incêndio, sendo que, apesar da proximidade, o fogo não trouxe riscos para os pacientes e servidores.





O fogo começou por volta das 14h e foi contido cerca de duas horas depois com apoio do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.





O clima seco do inverno faz com que a estação seja conhecida como a ‘temporada de incêndios’, explica Nogueira, que reforça que toda a região Norte do Paraná está em alerta laranja e vermelho para o risco de queimadas. “É um período em que não chove e que a umidade do ar fica muito baixa, então o risco de incêndio ambiental, florestal ou na área urbana se eleva”, alerta.





Apesar de não ser possível afirmar a origem desses casos, o coordenador garante que a ação humana é a principal causa dos incêndios próximos à área urbana. Segundo ele, muitas pessoas ainda têm o costume de queimar folhas ou galhos de árvores, por exemplo. “Elas ateiam fogo e como está tudo seco o fogo se propaga e não tem como segurar”, detalha, reforçando que a situação traz riscos ambientais e também para a população.





Dicas





Apesar de simples, algumas dicas e orientações são fundamentais para evitar incêndios, tanto nas áreas urbanas quanto rurais. De acordo com o Governo do Paraná, as recomendações são:





- Não soltar balões: mesmo os ‘inofensivos’ balões de festa podem causar grandes incêndios. Eles caem acesos e podem atingir áreas de vegetação seca. Além disso, soltar balão é crime.





- Evitar fogueiras: em matas ou áreas secas são extremamente perigosas. Uma simples faísca pode se espalhar rapidamente com o vento. Prefira lanternas e outras fontes de luz seguras.





- Não jogar bituca e lixo nas estradas: garrafas de plástico, bitucas de cigarro e outros resíduos podem iniciar focos de incêndio. Além de poluir, o lixo acaba por virar combustível para o fogo.





Em caso de focos de incêndio, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou com a Defesa Civil.