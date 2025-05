Quinta-feira será de calor e tempo instável em Londrina e municípios da região

Nesta quinta-feira (30) o tempo fica instável e quente em Londrina e nos municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O sol predomina durante todo o dia com possibilidade de chuvas isoladas durante o fim de tarde e início de noite. As temperaturas ficam elevadas e a máxima deve chegar aos 30°C.

Na sexta-feira (31), a instabilidade persiste em todo o estado com temporais localizados, em virtude do aprofundamento de um sistema de baixa pressão no oceano, próximo ao litoral paranaense.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quinta-feira foi de 20°C.