Quinta-feira será de Sol e tempo instável em Londrina e nos Municípios da região

A quinta-feira (20) será de tempo instável e de Sol em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Durante a manhã, o Sol aparece na maioria das regiões, favorecendo a elevação das temperaturas. A partir da tarde, as áreas de instabilidade se intensificam, o que pode provocar chuvas rápidas e localizadas.

Já na sexta-feira (21), são esperadas poucas mudanças nas condições do tempo. O clima segue bem abafado, com possibilidade de chuvas e risco de tempestades, principalmente durante a tarde e a noite.





A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira em Londrina foi de 20°C e a máxima pode chegar aos 31°C.