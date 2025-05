Servidores da Câmara Municipal de Londrina terão recomposição salarial de 4,17%

O plenário da CML (Câmara Municipal de Londrina) aprovou em primeiro turno, durante sessão extraordinária realizada na noite de terça-feira (18), o projeto de lei que recompõe as perdas inflacionárias nos salários dos servidores efetivos e comissionados do Legislativo. Assinada pela Mesa Executiva da CML, a proposta aplica o percentual de 4,17%, com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado entre fevereiro de 2024 a janeiro de 2025.





O presidente Emanoel (Republicanos) ressaltou que o projeto não altera o subsídio dos vereadores, somente dos funcionários da Câmara. Ele explicou ainda que a urgência se deve à data-base da categoria, fixada no mês de fevereiro. Desta forma, com aprovação em sessão extraordinária, será possível aplicar a da recomposição na folha salarial deste mês.

“Estamos com nossos prazos esgotados e, por isso, essa sessão extraordinária veio com essa rapidez. Não tive como chamar uma [entrevista] coletiva para poder falar desse assunto, mas me sinto muito tranquilo. O que estamos fazendo aqui é trazer justiça à reposição das perdas inflacionárias aos nossos servidores efetivos e de livre nomeação aqui dentro do Poder Legislativo. Essa reposição não acontece aos vereadores”, frisou.





O projeto de lei recebeu 15 votos favoráveis e um contrário, do vereador Roberto Fú (PL). Outros três vereadores não estavam presentes à sessão - (Anne Ada (PL), Flávia Cabral (PP) e Valdir Santa Fé (PP). Por tramitar em urgência, o projeto será votado em segundo turno durante a sessão ordinária desta quinta-feira (20).