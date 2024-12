Quinta-feira será de Sol e tempo instável em Londrina e região

A quinta-feira (19) será de tempo instável e de temperatura amena em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







A instabilidade retorna ao Paraná devido à presença de um sistema de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai. A previsão é que chova entre o final da manhã e o início da tarde, com risco de tempestades entre o Noroeste, o Oeste e o Sudoeste do Estado.







Na sexta-feira (20), por sua vez, o tempo continua instável, com muita nebulosidade e chuvas. Existe chance de temporais, mas espera-se que as chuvas estejam mais distribuídas em todas as regiões do Paraná.







A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira em Londrina foi de 19°C e a máxima pode chegar aos 30°C.