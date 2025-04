Quinta-feira será de tempo instável e temperatura amena em Londrina e região

Nesta quinta-feira (24), Londrina e os municípios da região terão um dia de tempo instável com chuvas e de temperatura amena, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A quinta-feira deve ser de sol e instabilidade durante todo o dia e nuvens podem aparecer no céu com possibilidade de chuvas, principalmente durante a tarde. A máxima não ultrapassa os 22°C.





Na sexta-feira (25), a maioria das regiões do Paraná segue com o tempo instável ao longo do dia, com possibilidade de chuva em alguns momentos.





A temperatura mínima registrada em Londrina foi de 18°C.