Homem é preso após ameaçar companheira e filhos com revólver em Ibiporã

Um homem de 42 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (24) após ameaçar a companheira e os filhos com uma arma de fogo, no Jardim José Pires de Godoy, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h, após receber denúncia de que havia uma pessoa armada no endereço. Ao chegarem ao local, os policiais foram abordados por uma mulher em estado de desespero. Ela relatou que o companheiro estaria armado e fazendo ameaças a ela e às crianças.

Logo em seguida, os filhos da mulher saíram da casa com as mãos na cabeça, também bastante abalados, deacordo com a PM. Os policiais cercaram o imóvel e avistaram o suspeito no quintal. Ele foi detido e nada foi encontrado com ele. No entanto, com autorização da vítima, os policiais fizeram buscas na residência e localizaram um revólver calibre .38 escondido na geladeira, com numeração raspada e quatro munições intactas. Uma cápsula deflagrada também foi encontrada na rua, em frente à casa, pelo filho da vítima.





Segundo depoimento da companheira e do filho, o homem havia se exaltado após uma discussão e tentou estrangulá-la. Em seguida, ele deixou a residência e voltou armado, obrigando a mulher a se ajoelhar enquanto apontava a arma para a cabeça dela, dizendo que iria atirar. O suspeito também teria ameaçado outro homem na via pública, amigo dos filhos da mulher, obrigando-o a se ajoelhar antes de disparar contra o chão. A marca do tiro ficou registrada no asfalto e foi fotografada pela polícia.





O enteado do suspeito ainda apresentou imagens de celular nas quais o acusado aparece com a arma em punho.





O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, com o revólver apreendido, à Central de Flagrantes de Londrina. Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas e do compartimento de presos da viatura, já que o homem estava bastante agitado. A vítima agredida na rua não foi localizada.