Receita Federal apreende veículo da Argentina com 228 celulares na região de Londrina

Na tarde desta sexta-feira (4), uma abordagem a um carro com placas da Argentina, feita pela equipe de repressão ao contrabando e descaminho da Receita Federal de Londrina, resultou na apreensão do veículo e de 228 de celulares de última geração.





O veículo, que tinha como destino a região de Londrina, foi abordado para verificação física no município de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), quando a equipe da Receita Federal localizou a mercadoria importada irregularmente, avaliada em aproximadamente 350 mil reais, escondida em fundos falsos previamente preparados na lataria e no painel do automóvel. Veículo e mercadorias foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal.

Esse tipo ação reafirma o compromisso da Receita Federal com o combate ao contrabando, descaminho e sonegação de impostos, buscando a proteção à livre concorrência e aos agentes econômicos que exercem suas atividades de maneira regular.