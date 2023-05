Rede de cuidadores chega a Londrina com transporte adaptado para pessoas com mobilidade reduzida

Com o envelhecimento da população brasileira, o papel dos cuidadores de idosos se tornou fundamental e a profissão tem experimentado um grande crescimento no país. Nesse cenário, a unidade Palhano da Cuidare Brasil, localizada em Londrina, está investindo em novidades, como o transporte adaptado para pacientes com mobilidade reduzida, proporcionando segurança durante o deslocamento. Além disso, em breve a unidade também contará com atendimento odontológico domiciliar.





A unidade, que está sob o comando dos empresários Vilma Moreira e Nicholas Pontes, teve um aumento de 220% no faturamento em 2022 e espera atender 70 famílias este ano. Segundo Nicholas, a ideia do transporte adaptado surgiu a partir da observação de uma carência no mercado. “Muitas vezes, os pacientes precisavam se deslocar para consultas, exames ou sessões de terapia e não tinham um veículo adequado para sua necessidade, o que tornava o processo muito desconfortável”, conta.

Publicidade

Publicidade