Universidade privada oferta curso gratuito de inclusão digital para idosos em Londrina

Uma pesquisa feita em 2020 pelo Sesc São Paulo e pela Fundação Perseu Abramo, que consultou 2.369 pessoas com mais de 60 anos, apontou que 72% da população da terceira idade nunca utilizou um aplicativo e 62% nunca utilizou redes sociais. Pensando nisso, a edição 2023 do curso de inclusão digital da PUC (Pontifícia Universidade Católica) Câmpus Londrina abre nova turma para o mês de maio. As aulas sobre o uso de smartphone são gratuitas e acontecem aos sábados pela manhã. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de maio.







As aulas são ministradas por acadêmicos da universidade que participam do Projeto Comunitário, disciplina na qual os estudantes desenvolvem ações sociais. "Ao envolvermos os universitários em ações de natureza formativa e solidária, em especial na atenção ao idoso, propiciamos a eles a oportunidade de desenvolvimento humano e a criação de uma análise crítica para a compreensão de seu papel social. Estes são alguns dos mais importantes valores da formação do educando e para futuras lideranças", destaca Marcos Regazzo, analista de Pastoral da PUC Londrina.

O objetivo é orientar os idosos a navegar pela internet, utilizar redes sociais, fazer pesquisas, além de conhecer as ferramentas e aplicativos de smartphones. Para participar é só fazer a inscrição e frequentar as aulas no câmpus, levando seu aparelho pessoal.