Rede hoteleira de Londrina está com 100% dos leitos ocupados

A rede hoteleira de Londrina conta com fluxo de 90% a 100% dos leitos ocupados, conforme estimativa do Londrina Convention & Visitors Bureau. Além da ExpoLondrina, considerada uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, Londrina também recebe nestes dias outros grandes eventos que movimentam a economia da cidade e reforçam a sua vocação para o turismo de lazer e negócios.





A expectativa da Sociedade Rural do Paraná é que cerca de 500 mil pessoas passem pelo Parque de Eventos Ney Braga durante os dez dias da Expo, que teve início na última sexta-feira (4) e termina neste domingo (13).

Ainda neste final de semana, três categorias nacionais do automobilismo vão agitar o Autódromo Internacional Ayrton Senna: Copa Truck, Nascar Brasil e a Copa HB20 que, somente entre pilotos, mecânicos e outros profissionais, envolvem cerca de 650 pessoas.





No sábado (12), no Aterro do Lago Igapó, e na Sexta-Feira Santa (18), no CSU (Centro Social Urbano), será a vez do Espetáculo da Paixão de Cristo emocionar e atrair milhares de fiéis.

A agenda de eventos, já reflete na boa movimentação da rede hoteleira e do setor de bares e restaurantes da cidade.





A diretora de Turismo da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Hérika Galli, afirmou que Londrina “é referência no turismo de eventos”, o que faz com que os impactos de todos esses movimentos sejam imediatos na cadeia produtiva local.

“Hoje o turismo envolve cerca de 500 segmentos direta e indiretamente, movimentando toda uma cadeia de bares, restaurantes, motoristas de aplicativos, comércio, shoppings, padaria, lanchonete e muitos outros. O prefeito Tiago Amaral tem colocado o turismo como uma das prioridades na sua gestão e nosso compromisso é apoiar e fortalecer todos os eventos que vêm para a nossa cidade, para que possamos atrair mais turistas e proporcionar atividades de lazer à nossa população”, explicou.





O presidente do Londrina Convention & Visitors Bureau, Fernando Teixeira, apontou que a meta estipulada pela gestão municipal, de aumentar da atual 0,7% para 8% a participação do turismo no PIB do município, provocou uma retomada importante do setor na atividade econômica local.





“Os eventos vêm acontecendo, a retomada para o turismo vem sendo forte, e a meta do prefeito alavancou esse setor. Temos que usufruir disso para fomentar toda a nossa cadeia”, disse Teixeira, lembrando também que já há um entendimento entre a entidade e a Codel para unificar o calendário oficial de eventos da cidade de modo a impulsionar ainda mais o setor.





