Autódromo de Londrina recebe etapas da Nascar Brasil, Copa Truck e Copa HB20

A programação das etapas do automobilismo, que inclui três categorias nacionais do esporte, começa nesta quinta-feira (10), às 15h45, com um treino de reconhecimento para os pilotos da Copa HB20, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina. Na sexta-feira (11), todas as categorias terão seu primeiro contato com a pista, com destaque para o treino oficial da Nascar Brasil. Nesses dois primeiros dias, o evento será fechado ao público.





As qualificações para as corridas e as provas, propriamente ditas, começam no sábado (12). A primeira delas, a Copa HB20, tem início, pontualmente, ás 16h01, Na sequência, às 17h30, é a vez dos pilotos da Nascar Brasil entrarem na pista do autódromo pela primeira vez.

A programação do domingo começa às 9h40, com a segunda corrida da Copa HB20. No período da tarde, às 13h20, tem a prova de número dois da Nascar Brasil e às 14h40 a primeira corrida da Copa Truck, seguida da segunda prova da mesma categoria, pontualmente, às 15h13.





Silvana Grezzana, assessora de comunicação da NASCAR Brasil, destacou a estrutura e o tamanho do evento deste fim de semana, com cerca de 650 pessoas, entre pilotos, mecânicos e outros profissionais; e o retorno que as três corridas, realizadas em paralelo, trarão para a cidade. “Teremos 98 carros presentes na etapa e, com isso, Londrina terá ganhos na hotelaria, no comércio e na gastronomia, pois além de todo o “staff” das equipes, ainda temos o público que estará no Ayrton Senna”, salientou.

Entre os principais pilotos brasileiros que já estão na cidade, grandes nomes da Truck e da Nascar, como Felipe Giaffone, Rubens Barrichello, Bia Figueiredo, Cacá Bueno, Débora Rodrigues e Gabriel Casagrande. A novidade em 2025, uma das “atrações” do evento, afirma Silvana, é o horário de algumas corridas, como a primeira prova da Nascar Brasil, que será realizada no fim da tarde de sábado. “Londrina tem o pôr do sol mais bonito do nosso calendário e a escolha proporciona também uma experiência diferente para o público”, comentou.





Para quem não puder acompanhar o evento no autódromo, todas as provas da NASCAR Brasil vão ser transmitidas pelo Youtube da própria categoria. A corrida 1, no sábado à tarde, às 17h30, será transmitida pela RedeTV. A prova 2, no domingo, às 13h20, será exibida pela ESPN e Disney +. Já a Copa Truck, será transmitida pela Band, Sportv e Streaming. A Copa HB20 terá exibição pela RedeTV e canal UOL.





Em 2025, o Autódromo Internacional Ayrton Senna tem programados mais de 60 eventos das mais diversas categorias do automobilismo nacional.





