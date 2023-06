Redução de velocidade em três avenidas de Londrina começa a valer nesta segunda-feira

Começou a valer nesta segunda-feira (5) o novo limite de velocidade para as avenidas Santos Dumont, Juscelino Kubitschek e Tiradentes, em Londrina, que baixou de 60km/h para 50km/h. A medida tem o objetivo de reduzir acidentes com mortes e lesões graves.





As três vias, juntas, somam oito quilômetros de extensão e criam um corredor que liga as regiões oeste e leste de Londrina. Os novos limites valem para quase todo o trajeto, à exceção das proximidades de escolas localizadas nestas avenidas, onde a velocidade máxima permitida permanecem 30 km/h. As vias são fiscalizadas por radares.

Na última quinta-feira (2), a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promoveu uma ação de conscientização sobre a medida nas três avenidas. As multas para excesso de velocidade, além da perda de pontos na carteira de habilitação, vão de R$ 130,16 (20% acima da máxima permitida) a R$ 195,23 (de 20% a 50% acima do máximo permitido) e R$ 880,41 (para excesso acima de 50% da velocidade máxima da via).





Esta última penalidade, aliás, leva à suspensão imediata da habilitação.

