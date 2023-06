Festival Internacional de Música de Londrina abre inscrições para programação pedagógica

O 43º FIML (Festival Internacional de Música de Londrina) abre inscrições para a programação pedagógica no próximo dia 15 de junho indo até 6 de julho. As inscrições serão somente on-line, pelo site do evento. A 43ª edição acontecerá entre os dias 9 e 16 de julho, no formato presencial, com sede no Colégio Hugo Simas.





Este ano, o FIML terá foco acentuado na inclusão social mediante a concepção sociomusical da formação integral do músico. Os interessados poderão se inscrever em 28 cursos - teoria e prática – entre instrumentais, vocais, nos mais diferentes estilos e estéticas.

Publicidade

Publicidade





O festival contará ainda com oficinas e cursos de formação para o educador e o gestor musical. Nesta linha social farão parte da programação, o Encontro Nacional de Orquestras Sociais e o Encontro dos Gestores de Projetos Sociais.