Reforma da UPA Jardim do Sol deve custar até R$ 1 milhão apenas na primeira fase

A primeira etapa de melhorias na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim do Sol, na zona oeste de Londrina, vai custar até R$ 1 milhão, recurso do Fundo Municipal de Saúde.





A Prefeitura publicou nesta semana no diário oficial a licitação para contratar uma terceirizada para fazer as obras de recuperação estrutural do prédio. As empresas interessadas deverão apresentar proposta até o dia 20 de abril.

O prazo é de cinco meses de serviços a partir da assinatura da ordem de serviço. A unidade foi inaugurada em setembro de 2015, sendo que no ano seguinte já apareceu uma série de problemas na edificação, o que foi comprovado por meio de laudo contratado pela secretaria municipal de Saúde.





“A recuperação, com reparo estrutural, é imprescindível para garantir a manutenção da segurança, tanto de usuários, como de servidores do serviço de urgência e emergência no município”, destacou a pasta.

Entre as intervenções previstas estão a substituição do piso de diversos espaços, como farmácia, refeitório, enfermarias e quartos; troca do calçamento externo; melhorias nas esquadrias; recuperação do revestimento em paredes e muros; e remoção de telhas, calhas e rufos.





O cronograma previsto na licitação é de que em três meses sejam finalizados os serviços iniciais, de infra e supra estrutura e nas esquadrias.





