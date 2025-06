Reforma do Parque Arthur Thomas se aproxima da conclusão

As obras de reforma do Parque Municipal Arthur Thomas continuam a avançar. Com cerca de 65% dos trabalhos executados, a previsão da Prefeitura de Londrina é que a revitalização seja concluída em agosto.





Neste momento, as equipes finalizam a reforma do restaurante, bem como dos vestiários e banheiros masculinos, femininos e para pessoas com deficiência (PcD). Além disso, as ações atuais contemplam a instalação de piso tipo paver em volta do lago da unidade, que já está 80% finalizada. Outras atividades em andamento incluem execução das instalações elétricas e dos totens de comunicação visual.

Nos próximos dias, terá início a última etapa da reforma, que incluirá a pintura das estruturas do parque e a instalação da rede de alta tensão de energia elétrica, que será feita pela própria empresa, mediante aprovação da Copel.





No total, foram investidos R$ 4.363.847,04 nas obras, dos quais R$ 3.709.269,98 são verbas federais, repassadas pela Itaipu Binacional, e R$ 654.577,06 são recursos do Município.

O secretário municipal do Ambiente, Gilmar Domingues, destacou que a expectativa para a reabertura da unidade é grande. “O Parque Municipal Arthur Thomas é uma das principais áreas verdes de Londrina, e essa reforma vai dar uma cara completamente nova a esse espaço tão querido dos londrinenses. Essas obras eram muito esperadas, e estamos ansiosos para reabrir o parque. Acreditamos, inclusive, que com uma melhor infraestrutura, a unidade vai passar a atrair ainda mais visitantes de Londrina e região”, disse.





Reforma abrangente



A reforma da parte interna do Parque Arthur Thomas inclui a recuperação das trilhas, alargamento de calçadas e construção de ciclovia, reconstrução de tubulação de drenagem, reforma do restaurante da unidade, reconstrução de duas pontes de madeira, instalação de corrimãos e guarda-corpos e implantação de 11 marcos de distância.

Também serão instalados oito bebedouros, e feita a sinalização e comunicação visual, construção de sanitários, implantação de academia ao ar livre e de playground, e as reformas do Mirante da Cachoeira, Centro de Educação Ambiental e Espaço Ipê. Será executada, ainda, a implantação de ilhas de descanso e de novos mobiliários urbanos.





Anteriormente, a Prefeitura executou a reforma da área externa da unidade, mediante um investimento de R$ 5.396.824,83 do Fundo Municipal do Meio Ambiente, gerido pelo Consemma (Conselho Municipal do Meio Ambiente).

Essa fase compreendeu a substituição do antigo alambrado no entorno do parque por cercamento de palitos de concreto, a implantação de novas calçadas e de passagens subterrâneas para a fauna que transita entre o anexo e o bloco principal da unidade.





Também foi feita a implantação de 143 postes ornamentais, pela Londrina Iluminação, e a implantação de um jardim de mel e de um jardim dos sentidos, voltado a ações de educação ambiental.