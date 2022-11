Região de Londrina: DER assume serviços que eram da Econorte

Um ano após o fim dos contratos com as concessionárias de pedágio, o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) assumiu, no fim de semana, o último trecho de rodovia que faltava, que era o lote um do antigo Anel de Integração.





São cerca de 342 quilômetros de estradas no Norte e Norte Pioneiro - na região a principal é a BR-369 -, que estavam sob os cuidados da Econorte.



Publicidade

Publicidade





A empresa continuou prestando assistência hospitalar e guincho nos últimos 12 meses, mesmo sem cobrança de pedágio, devido à não execução de uma obra de viaduto em Jacarezinho (Norte Pioneiro).





O DER-PR contratou uma terceirizada para oferecer atendimento de guincho e fazer a inspeção de tráfego. O contrato é de 12 meses, com um valor de R$ 13,2 milhões. Os acidentes serão atendidos pelo Corpo de Bombeiros e Samu, assim como já ocorre em outras rodovias.

Publicidade

Publicidade





Segundo o departamento, o lote contempla duas ligações entre Londrina e São Paulo, pela BR-369, rumo a Ourinhos, e pela PR-445, rumo a Assis; um trecho da Rodovia Transbrasiliana (BR-153) entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina; e as ligações entre Jataizinho e Assaí e entre Ibiporã e Sertanópolis, ambos trechos da PR-090.





O Centro de Operações Integradas deverá ser acionado pelo telefone 0800 400 0404 em casos de acidentes, pane, quedas de carga, animais soltos na pista, materiais no asfalto e buracos.





As chamadas serão recebidas 24 horas por dia. “Com o tanto de dinheiro que a Econorte arrecadou no pedágio poderíamos ter uma situação melhor de rodovia. Mas em relação a guincho e socorro médico, isso sempre funcionou bem. O DER tem que manter essa agilidade”, comentou o entregador Roberto Matos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.