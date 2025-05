Região de Londrina terá temperatura mínima de 4ºC nesta semana

As mudanças na temperatura serão bruscas em algumas regiões do Paraná a partir desta quarta-feira (28), com até 15°C de queda nas temperaturas mínimas, segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Enquanto no Leste e Sul algumas cidades já experimentaram um pouco de frio durante o outono, outras regiões viveram no calor todas as tardes até esta terça-feira (27). No Norte e no Oeste a partir de quarta, finalmente, o termômetro deve registrar temperaturas mais baixas.





Na quinta-feira os recordes de temperatura mínima para o ano devem ocorrer em todo o Estado. As mínimas vão variar entre 3°C e 7°C desde o Norte Pioneiro até o Noroeste, e também na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e no Oeste. Já no Centro-Sul, Sudeste e Campos Gerais, as temperaturas mínimas ficam próximas ao zero grau, podendo pontualmente ficar negativas. O frio ficará ainda mais intenso na sexta-feira.

Londrina, que nesta terça (27) tem temperatura mínima de 16ºC e máxima de 27ºC, tem previsão de 10ºC a 19ºC na quarta (28), 7ºC a 15ºC na quinta (29) e 5ºC a 16ºC na sexta (30).





Em Arapongas, na Região Metropolitana de Londrina, a temperatura mínima cairá de 17ºC nesta terça para 4ºC na sexta, enquanto a máxima oscilará de 26ºC para 16ºC.

Situação parecida em Rolândia, que registra mínima de 17ºC e máxima de 27ºC nesta terça, sendo que na sexta-feira a previsão é de 4ºC a 16ºC.





E em Tamarana a previsão desta terça é de 15ºC a 24ºC; na sexta as temperaturas estarão na faixa de 4ºC a 15ºC.

Em Ibiporã, que registra nesta terça temperaturas entre 17ºC e 29ºC, a previsão para sexta é de mínima de 6ºC e máxima de 17ºC. Em Cambé, temperaturas oscilam nesta terça entre 17ºC e 28ºC e cairão para 5ºC e 16ºC na sexta, de acordo com o Simepar.





Em Apucarana (Centro-Norte), a previsão para sexta é que as temperaturas fiquem entre 5ºC e 16ºC

No Norte Pioneiro, Santo Antônio da Platina tem temperaturas entre 17°C e 27°C nesta terça e a previsão é que fique entre 12°C e 20°C na quarta, 7°C a 16°C na quinta, e 5°C a 18°C na sexta. A menor temperatura registrada em 2025 até o momento em Santo Antônio da Platina foi 13.7°C, em 15 de maio. A cidade vivenciará um declínio de 12°C na temperatura mínima, de 11°C na temperatura máxima, e terá uma temperatura oito graus abaixo da menor já registrada até o momento em 2025.





GEADA

Na quinta-feira há previsão de geada de fraca a moderada intensidade nos Campos Gerais. Na sexta-feira, com exceção do Litoral, todas as regiões paranaenses podem ter geada. O risco é elevado, principalmente na região Centro-Sul, com moderada intensidade pegando o Sudoeste, a região Central, os Campos Gerais, a região Sudeste e metropolitana de Curitiba, e forte intensidade nas microrregiões de Palmas e General Carneiro. “No Oeste e na faixa Norte do Estado, a chance é baixa, mas não está descartada”, ressalta explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.





A previsão fica mais precisa quanto mais próximo da data for verificada. Por conta disso, o Simepar recomenda que todos acompanhem o Alerta Geada, na página inicial do site do Simepar.