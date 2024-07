Região Sul tem os combustíveis mais caros de Londrina; Centro registra os mais baratos

A região Sul tem os combustíveis mais caros de Londrina, de acordo com a pesquisa de preços feita pelo Procon, nesta quarta (17) e quinta-feira (18), nos postos de todo o município. A região central registrou os valores mais em conta.





De acordo com a tabela divulgada pela autarquia, os postos da regiao Sul apresentaram média de R$ 4,14 para etanol, R$ 6,25 para gasolina e R$ 6,20 para diesel.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No Centro, os preços foram R$ 3,96 para etanol, R$ 6,10 para gasolina e R$ 5,85 para diesel. A média dos três combustíveis da região foi inferior à do município, com destaque para o diesel que anotou diferença de R$ 0,17.





A parte Norte de Londrina, por sua vez, apresentou média de R$ 4,06, R$ 6,12 e R$ 6,09 para etanol, gasolina e diesel, respectivamente. Já a Leste, R$ 4,15, R$ 6,20 e R$ 6,12. Os estabelecimentos da região Oeste anotaram R$ 3,99, R$ 6,15 e R$ 6,11.

Publicidade





Quando tirada a média de todo o município, os 96 postos consultados em Londrina registraram preços de R$ 4,04, R$ 6,15 e R$ 6,02 para os combustíveis citados.





Ainda de acordo com a pesquisa, a gasolina mais barata de Londrina foi vendida a R$ 5,99 o litro. Já o aplicativo do governo estadual Menor Preço registrou um posto da avenida Dez de Dezembro com a gasolina a R$ 5,89. O mesmo lugar também vendeu o etanol mais barato do município nesta quinta, a R$ 2,99.

Publicidade