Relatório do TCE sobre obra da trincheira deve ficar pronto em até três meses

Dois auditores do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) fiscalizaram, nesta quinta-feira (4), a trincheira que está sendo construída há mais de dois anos no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina.





A medida faz parte do trabalho de acompanhamento de obras públicas por parte do tribunal e atende um requerimento feito pelo MP-PR (Ministério Público do Paraná), que em março abriu um inquérito para investigar a edificação.

O relatório de levantamento deverá ficar pronto em até três meses e será disponibilizado no site do TCE-PR.





“Esse levantamento busca conhecer o objeto de fiscalização, entender quais são as condições, verificar as justificativas técnicas e jurídicas para solicitação e anuência de aditivos e, na sequência, avaliar a viabilidade de um aprofundamento dessa fiscalização, seja por meio de auditoria ou inspeção”, explicou Paulo Daschevi, que é engenheiro civil e coordenador de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Estado.

Um drone foi utilizado para filmar e fotografar o atual estágio da obra, que de acordo com medições da prefeitura, está com 52,13% de execução.





Além disso, os servidores solicitaram toda a documentação que envolve a construção, conversaram com os fiscais da obra e os representantes da empresa responsável, que tem sede em Curitiba.





Segundo Daschevi, os fiscais apontaram “dificuldades técnicas” para justificar o atraso na entrega, que após aditivo de prazo está prevista para julho.





