Londrina: trincheira na Leste-Oeste será entregue somente no 2º semestre de 2023

Prevista para janeiro de 2023, a entrega da trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco deverá demorar, pelo menos, mais seis meses. A empresa responsável pela obra pediu mais 180 dias de prazo, o que foi aceito no início deste mês pela secretaria municipal de Obras e Pavimentação. A solicitação agora está sob análise da Gestão Pública para ser assinada pelo titular da pasta e na sequência formalizada.







A empreiteira, que tem sede em Curitiba, apresentou seis justificativas para sustentar o aditivo de prazo. Entre os argumentos, a dificuldade pra aquisição de materiais e atraso na entrega em razão da Covid-19, as chuvas, o aumento nos preços de insumos, a demora de pagamento pela prefeitura e imprevistos, como solo com mais resistência para fundações do que o previsto.



Segundo o secretário municipal de Obras e Pavimentação, os argumentos foram factíveis. “Foram justificativas a contento e dentro do que a legislação prevê. Por isso fizemos a autorização”, defendeu João Verçosa. Representantes do município deverão se reunir nesta semana com a construtora para ouvir mais algumas reivindicações da terceirizada.







Medição de outubro de servidores da prefeitura apontou 36,20% de serviços executados. “A empresa está dinamizada em relação ao ritmo da obra. Está com muitas frentes. Atualmente está sendo executado o remanejamento da rede da Copel, que é feito pela companhia. Existe uma dificuldade, porque a tubulação está enterrada. Este trabalho tem valor de medição alto e uma vez concluído vai agregar no percentual da obra”, garantiu. Só o remanejamento custa cerca de R$ 1,3 milhão.



