Residencial financiado com investimento público é inaugurado em Londrina

A Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) participou nesta sexta-feira (23) da inauguração e entrega de chaves dos 140 imóveis no Residencial London Blue I em Londrina. O empreendimento recebeu um investimento de R$ 2,3 milhões do Governo do Estado, por meio do programa Casa Fácil Paraná, para subsidiar os valores de entrada para 127 famílias.





O residencial é uma obra da Construtora Pride, formado por dois módulos e 280 unidades habitacionais no total. Nesta primeira etapa, o investimento no projeto alcançou a marca dos R$ 32,7 milhões, fruto da parceria entre a iniciativa privada com o Governo do Estado e a Caixa Econômica Federal. A entrega da segunda fase, com mais 140 apartamentos, está prevista para até o final do próximo mês.

O repasse do recurso estadual foi coordenado pela prórpria Cohapar e é destinado ao atendimento de pessoas com renda de até quatro salários mínimos. O desconto é aplicado diretamente no contrato de financiamento junto à Caixa, cujo saldo pode ser quitado em até 30 anos.





Além de apoio do Casa Fácil, os moradores puderam contar com subsídios do programa federal Minha Casa, Minha Vida, e utilizar o FGTS para abatimento do montante financiado. Esses benefícios governamentais também tornam as prestações mais acessíveis, com valores a partir de R$ 760 mensais, o que representa um custo muitas vezes menor que o preço de um aluguel.

Localizado na zona norte da cidade, o empreendimento tem acesso rápido ao centro e conta com toda infraestrutura já consolidada na região, próximo a comércios e serviços públicos. As moradias apresentam planta padrão de 46,31 m², divididas em dois dormitórios, sala integrada com cozinha, banheiro, sacada com churrasqueira e área de serviço. Todas unidades possuem uma vaga de garagem cada e já são entregues com acabamento completo.

O condomínio também dispõe de vários ambientes de lazer para proporcionar mais conforto aos proprietários. As áreas de uso comum incluem espaço gourmet, salão de festas, academias coberta e ao ar livre, piscina, parquinho, churrasqueiras, mini quadra, bicicletário, praça de convivência e pet place.