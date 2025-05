Prefeitura de Arapongas abre processo seletivo com 65 vagas para a Educação

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) informou, nesta quinta-feira (22), a abertura do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a áresa da educação. As inscrições são gratuitas e estarão abertas das 9h do dia 3 de junho às 17h do dia 17 de junho.

As vagas são para auxiliar de serviços gerais (10 vagas para jornada de 30h), cozinheiro (10 vagas/30h), cuidador (5 vagas/30h), professor (20 vagas/20h), professor (Educação Física, 05 vagas/20h) e professor de Educação Infantil (15 vagas/30h). Os salários, com benefícios como auxílio alimentação, vão de R$ 2.349,71 a R$ 3.268,75.



“A abertura do novo processo de PSS no município de Arapongas vem ao encontro do que é um dos itens que consta do plano de governo do nosso prefeito Rafael Cita, que é o compromisso dele com a Educação. E mais do que isso, o compromisso com os profissionais da Educação”, destaca o secretário Lino Batista de Oliveira.



“Esperamos que, através desse processo, as pessoas possam se inscrever, participar e vir nos ajudar a construir uma Educação melhor no nosso município, dando continuidade ao trabalho na área do ensino e aprendizagem”, finaliza.



O edital com todas as informações – incluindo a distribuição das vagas, critérios de avaliação e requisitos para concorrer às vagas - já está disponível no site: https://arapongas.atende.net/subportal/processo-seletivo-simplificado-2025