Restauração de galerias pluvais na rua Pensilvânia é concluída em Londrina

A Secretaria de Obras de Londrina concluiu os serviços de recuperação em estruturas de drenagem localizadas em um trecho de 80 metros da rua Pensilvânia, na área central. Pontos avariados da rede de galerias pluviais dessa via precisaram ser recompostos com trabalhos envolvendo reparos nas tubulações subterrâneas, iniciados no dia 8 de abril.





A conclusão ocorreu na semana passada, quando o trânsito foi liberado no trajeto que havia sido interditado – no entroncamento com a rua Raja Gabaglia e rua Alagoas, sentido avenida Juscelino Kubitschek (JK).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na ocasião, o problema, que já era antigo, eclodiu com o rompimento de um poço de queda, debaixo do nível asfáltico, que ocasionou uma erosão de pequeno porte na ciclofaixa lateral da rua Pensilvânia. Por esse motivo, as equipes da Secretaria de Obras precisaram fazer escavações mecanizadas com escavadeira hidráulica e abrir um grande buraco no centro da pista para acessar as tubulações.

Publicidade





Posteriormente, os serviços de acabamento envolveram o aterramento da erosão, recomposição do asfalto e a sinalização nova da pista.





O engenheiro Silvio Hoshino, da Diretoria de Pavimentação da secretaria, informou que tanto os trabalhos de restauração das galerias pluviais quanto a recomposição asfáltica do trecho foram finalizados sem quaisquer ocorrências adversas, atendendo ao planejamento traçado.





“Após o fechamento do buraco criado para que as equipes pudessem atuar nas tubulações, foi feita a parte de pavimentação. Tivemos apenas alguns dias com chuvas, mas nada fora do comum ou que atrapalhasse o desenvolvimento dos serviços. Desde então, o trânsito da rua Pensilvânia foi liberado, inclusive na passagem da ciclofaixa”, pontuou.