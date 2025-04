Restaurante Popular de Londrina estará fechado nesta quinta (10) e sexta-feira (11)

O Restaurante Popular de Londrina vai estar fechado nesta quinta (10) e sexta-feira (11) por conta da transição entre as empresas que prestam o serviço de alimentação no local. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, que garantiu que as atividades retornam normalmente na segunda-feira (14).





Nos dias de suspensão do serviço, a atual empresa que administra o espaço vai efetuar a retirada dos insumos e materiais de sua propriedade, enquanto a nova contratada se prepara para começar a atuar. Essa transição entre as duas prestadoras de serviços ao município vai ser coordenada pela pasta.

O Restaurante Popular de Londrina fica na Rua Professor João Cândido, n° 14, ao lado do Terminal Central, e oferece almoço pelo valor de R$ 3.





Todas as refeições servidas são elaboradas por nutricionistas e consistem em pratos com valores nutricionais adequados e comida balanceada. O público prioritário é a população de baixa renda, mas o local está aberto para todos, sempre de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h.