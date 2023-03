Reunião define detalhes de segurança e trânsito para a ExpoLondrina 2023

Nesta sexta-feira (10), diversas autoridades se reuniram no Parque de Exposições Governador Ney Braga para falar sobre o esquema de segurança e trânsito durante a 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina.





Polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar, CMTU, Corpo de Bombeiro e Guarda Municipal receberam informações importantes sobre a logística do evento para organizar o trabalho durante os 11 dias da feira, que acontece entre 6 e 16 de abril.

Uma ação de sucesso do ano passado será realizada novamente na edição deste ano: o uso de pulseiras de identificação para as crianças. Este recurso auxilia tanto as polícias quanto a equipe privada de segurança do parque em casos de crianças que se perdem de seus responsáveis.





O capitão Alessandro Reis, do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, lembrou da importância do uso dessas pulseiras no ano passado como recurso de segurança. Ele disse também que o efetivo da PM estará preparado para atuar dentro e nas imediações do parque.

“Como nos outros anos, nós vamos dar apoio no que diz respeito à segurança na área externa, coibindo furtos e delitos, e também vamos nos fazer presentes no interior do parque”, destacou.





Vicente Faria Zangirolani, chefe substituto da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, informou que o trabalho será intenso para garantir o fluxo de veículos até a chegada ao Parque.

“Fazemos todo o acompanhamento e monitoramento da rodovia em tempo real para ter resposta rápida em caso de alguma ocorrência. Além disso, temos ações estratégicas focadas no horário de início e término de eventos e shows e, durante a noite, na fiscalização da alcoolemia. A equipe trabalha e planeja as ações dia a dia, com acréscimos no efetivo nos horários de pico”, resumiu.





Para este ano, algumas ações foram tomadas pela diretoria da Sociedade Rural do Paraná (SRP) para facilitar o acesso e fluxo de veículos e pessoas ao parque, assim como tornar a visita cada vez mais segura.





“Teremos entrada para o estacionamento pelas PR-445 e PR-369, não teremos mais entrada de estacionamento pelas ruas laterais do parque, facilitando o fluxo dos veículos. Além disso, o estacionamento foi todo automatizado com cancelas agilizando a entrada dos carros e, por consequência, reduzindo as filas. Todo este investimento foi feito para melhorar a experiência do visitante”, ressalta David Dequech Neto, vice-presidente da SRP.





Ele falou ainda que a diretoria também investe em segurança privada, elevando o cuidado dentro do Parque. “Temos uma equipe privada de segurança capacitada e com expertise que atua na ExpoLondrina há muitos anos. Essa experiência faz diferença e traz tranquilidade aos visitantes durante os 11 dias de evento”, conclui.