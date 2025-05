Reunião em Brasília pode definir rumos do ILS no aeroporto de Londrina

Uma reunião marcada para as 11h30 desta quarta-feira (7) no Ministério da Defesa, em Brasília, pode definir os rumos da instalação do ILS (sistema de pouso por instrumentos) no aeroporto de Londrina. Essa é uma demanda que se arrasta há décadas na cidade e tem mobilizado lideranças políticas e da sociedade civil organizada por uma solução.





A FOLHA apurou que o encontro contará com a presença do prefeito Tiago Amaral (PSD) e dos deputados federais Filipe Barros (PL) e Luísa Canziani (PSD). Outras lideranças da cidade também poderão participar da agenda com o ministro José Múcio que pode representar um novo capítulo a uma das mais antigas novelas londrinenses.

Ainda não há detalhes sobre a instalação do equipamento, mas a tendência é que a data seja antecipada. Em março, o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), órgão ligado à FAB (Força Aérea Brasileira), disse em nota que o ILS ainda estava em fase de “preparação do edital de licitação para a compra” e sua homologação estava prevista para 2027. O custo é de, aproximadamente, R$ 20 milhões.





“O equipamento vai auxiliar a aproximação quando as condições meteorológicas no aeroporto estiverem degradadas, com visibilidade de, pelo menos, 800 metros e teto de nuvem ou outro fenômeno de 60 metros. Abaixo dos valores mencionados anteriormente não é possível realizar uma aproximação com segurança”, explica o Decea.





