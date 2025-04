Revitalização do Arthur Thomas deverá ter aditivo para novas melhorias em Londrina

A obra de revitalização do Parque Municipal Arthur Thomas (localizado no Jardim Piza, zona sul) deverá receber um aditivo de pouco mais de R$ 460 mil e demorar mais três meses para ficar pronta. Estão em pauta intervenções solicitadas pela Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) que não estavam previstas no projeto original - uma delas é a manutenção da totalidade da trilha da “Cuíca”, até a antiga hidrelétrica, que foi a primeira de Londrina. Hoje, o percurso está fechado e a usina, abandonada.





À FOLHA, a Secretaria Municipal de Obras também cita que o aditivo vai contemplar a adequação da acessibilidade ao prédio onde está instalada a sede da Sema; a recomposição do calçamento danificado pelas chuvas de janeiro deste ano e a impermeabilização da guarita da entrada da Unidade de Conservação.





"O pedido de aditivo soma R$ 464.437,02 e foi encaminhado à Secretaria de Gestão Pública, que, por sua vez, pediu mais informações à Sema sobre os novos serviços a serem realizados”, afirma a Prefeitura. Os trabalhos começaram em novembro do ano passado.





A reforma do Arthur Thomas contempla a área interna do parque e estava orçada em pouco mais de R$ 4,3 milhões. Cerca de 80% destes recursos são provenientes de financiamento da Itaipu Binacional, e o restante de contrapartida do município. A obra estava inicialmente prevista para ser entregue em maio, mas apenas 43% dos trabalhos foram concluídos.

As obras vão garantir a recuperação das trilhas, alargamento de calçadas e construção de ciclovia, reconstrução de tubulação de drenagem, reforma do restaurante da unidade, reconstrução de duas pontes de madeira, instalação de corrimãos e guarda-corpos e implantação de 11 marcos de distância.





"Também serão instalados oito bebedouros e será feita a sinalização e comunicação visual, construção de sanitários, implantação de academia ao ar livre e de playground, colocação de iluminação nas trilhas e as reformas do Mirante da Cachoeira, Centro de Educação Ambiental e Espaço Ipê. Será executada, ainda, a implantação de ilhas de descanso e de novos mobiliários urbanos", completa a Prefeitura.





Devido às obras de revitalização, o parque está fechado para visitação.