Rotatória da avenida Maringá, em Londrina, terá interdição parcial no fim de semana

Em função das intervenções, somente uma faixa da via vai permanecer livre para acomodar o fluxo. Agentes da CMTU vão fazer o monitoramento do trânsito na área, e a recomendação é que os motoristas evitem o trecho. A rua Prefeito Faria Lima e a avenida Higienópolis podem ser rotas alternativas.

O bloqueio, vai ser entre as rotatórias das ruas Professor Joaquim de Matos Barreto e Bento Munhoz da Rocha Neto, é devido às obras para implantação de uma nova adutora da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná).

Ayrton Senna





Na segunda-feira (21), o cronograma da obra prevê a retomada da instalação da nova tubulação na avenida Ayrton Senna da Silva, que iniciaram no dia 14 de março. Nesta etapa, as equipes ficarão concentradas na área entre os cruzamentos com as ruas Caracas e Ernani Lacerda de Athayde.

Continua depois da publicidade





Assim como ocorreu ao longo desta semana, a pista da Ayrton Senna vai ser interditada neste trecho em duas faixas, no sentido Igapó-Madre Leônia. O bloqueio será na faixa da direita, próxima às vagas de estacionamento, e na faixa central. Vai permanecer disponível para o tráfego a faixa da esquerda, ao lado do canteiro da via.





Com investimentos de R$ 10,2 milhões, a iniciativa da Sanepar visa substituir as duas linhas de adutora da década de 1960 que levam água do ribeirão Cafezal até a estação de tratamento da empresa, na avenida Juscelino Kubitschek.





A nova tubulação, que está sendo implantada nas pistas de rolamento facilitará o acesso a manutenções, tem maior diâmetro e, portanto, melhor eficiência no transporte da água.





A obra iniciou em dezembro passado e, em caso de chuva, a programação do fim de semana será cancelada.