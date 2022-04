Rotatórias na Gleba Palhano em Londrina serão interditadas na quinta e domingo

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou que, nesta quinta-feira (21) e no domingo (24), o tráfego de veículos sofrerá alterações nas rotatórias de ligação das avenidas Maringá e Ayrton Senna, na zona sul de Londrina. A interdição, em ambos os dias, começa às 8h e tem previsão de término às 18h e é necessária para dar continuidade às obras da Sanepar no local.

Na quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, a empreiteira vai realizar a ligação da rotatória até o início da avenida Ayrton Senna. Para isso, todo o trânsito será desviado da Avenida Maringá (sentido bairro) para a rua Joaquim de Matos Barreto. A rua Bento Munhoz da Rocha Neto também estará interditada no cruzamento com a rua Eurico Hummig, dessa forma os motoristas devem seguir até a rua João Huss, quando poderão retornar para a avenida Ayrton Senna.

Por esse mesmo motivo haverá bloqueios na rua Eurico Hummig e Rua José Monteiro de Melo no cruzamento com rua Wesley César Vanzo, com o objetivo de evitar que os condutores cheguem à rua Bento Munhoz.





