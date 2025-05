Rua da Gleba recebe balizadores para disciplinar veículos em movimento em Londrina

A rua João Wyclif, na Gleba Palhano, zona sul, é a mais nova via da cidade a contar com cilindros delimitadores para conduzir ou direcionar o motorista em trechos relativamente perigosos, quando o carro está em movimento.





Popularmente conhecido como “balizador”, o cilindro tem 75 cm de altura e 10 cm de diâmetro. A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) já instalou o dispositivo em sete pontos da cidade, e abriu empenho para adquirir mais unidades.

“É um equipamento auxiliar utilizado para disciplinar o fluxo de veículos e inibir manobras irregulares”, explicou o gerente operacional de Trânsito da CMTU, Laércio Voloch. “Dessa forma, o que é levado em conta é a melhoria da segurança viária, principalmente em locais onde há desrespeito frequente à sinalização”.





O material também tem aplicabilidade durante a noite, pois possui faixas retrorrefletivas acopladas capazes de refletir a luz incidente dos faróis de forma visível ao condutor.

Sua aplicação é feita diretamente no asfalto, reforçando as sinalizações horizontais de trânsito e ressaltando o seu limite. O balizador proporciona melhor percepção do espaço destinado à circulação ao condutor, inibindo a transposição de marcas viárias.





A implantação dos cilindros delimitadores está disciplinada pela Resolução n° 973 de 2022 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).





Pontos perigosos – Os locais que já receberam os balizadores são: