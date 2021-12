Saiba como funcionam os serviços municipais no feriado do aniversário de Londrina

Londrina comemora 87 anos nesta sexta-feira, 10 de dezembro. Devido ao feriado de aniversário, a sede administrativa da prefeitura não terá expediente. Da mesma forma, serão interrompidos os atendimentos das secretarias e órgãos municipais, com exceção de algumas atividades específicas e dos serviços essenciais, que continuarão funcionando regularmente, incluindo saúde, segurança e ações como o plantão do Profis 2021, que será neste sábado (11). O transporte público circulará no feriado com os horários normais dos dias úteis. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Entre os órgãos que ficarão fechados na sexta e retornam ao fluxo normal na segunda-feira (13), estão a Cohab-LD (Companhia de Habitação de Londrina); CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização); Procon-LD (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina); e Caapsml (Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina).



Saúde



Funcionarão normalmente, durante a sexta e também no final de semana, sem interrupções no serviços, os plantões dos Prontos Atendimentos do Maria Cecília (18 horas) e do União da Vitória (16 horas), bem como do Jardim Leonor (24 horas), além da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste).

Também continuarão operando sem restrições são o plantão do CAPS III, o PAI (Pronto Atendimento Infantil), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência).

Na sexta-feira, abrirão para vacinação contra Covid-19 o CCI Norte, das 12h às 22h, além das UBSs do Ouro Branco e do Jardim do Sol, ambas das 7h às 19h.

Já no sábado (11) o público, com horário agendado previamente, poderá receber a vacina, das 7h às 19h, no CCI Norte, e em três UBSs: Alvorada, Eldorado e Vila Casoni. No domingo (12), nenhuma unidade exclusiva para vacinação do novo coronavírus estará aberta.

Referência em atendimentos para síndromes respiratórias, a UPA do Jardim Sabará continua operando todos os dias da semana, durante 24h.



Educação





Não haverá expediente na rede municipal de ensino no aniversário de Londrina. Portanto, todas as escolas, CMEIs (Centros Municipais de Educação) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados estarão fechados e voltam a funcionar na segunda-feira (13).

A sede da Secretaria de Educação também não terá atendimentos ao público em geral.



Acesf





Ficarão suspensos, apenas no feriado municipal, os serviços administrativos na sede do órgão. Por sua vez, os atendimentos funerários não sofrerão alterações e continuam sendo realizados nos mesmos moldes de sempre, durante 24 horas, todos os dias, inclusive feriados.

Informações gerais sobre os serviços da Acesf podem ser obtidas pelo site.



Defesa Social





Durante o final de semana e período do feriado, a GML (Guarda Municipal de Londrina) continua operando normalmente, 24 horas por dia. Haverá trabalho de patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais

espaços similares.

Além disso, prosseguem igualmente o serviço de videomonitoramento da GML e as ações de fiscalizações de estabelecimentos suspeitos de descumprir os decretos municipais que regulam o funcionamento de comércio, indústrias e outros segmentos. A população pode registrar denúncias e ocorrências pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).



Fazenda





A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda estará fechada na sexta-feira (10), mas abre ao público no sábado (11), das 9h às 15h, quando acontece mais um plantão do Profis 2021. O plantão é uma nova oportunidade para os contribuintes locais renegociarem seus débitos municipais como IPTU, ISS, ITBI, ISSQN, além de multas e infrações referentes aos órgãos vinculados à Prefeitura, como CMTU, Sema e Procon-LD.



Para participar, é preciso realizar agendamento de horário prévio pelo sistema on-line da Prefeitura. Outra opção é entrar em contato pelo telefone (43) 3372-4424.

A praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda fica localizada no piso térreo da sede administrativa da Prefeitura, na avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico. E as adesões também podem ser feitas pelo sistema on-line do Profis 2021, que segue disponível ao público durante 24h, todos os dias.



Trabalho, Emprego e Renda



londri A Agência do Trabalhador (Sine) e demais serviços da sede estarão suspensos no dia 10 de dezembro. No entanto, uma série de serviços – vagas de trabalho, seguro desemprego e outros – continuam disponíveis para a população, por meio do Portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br/sine.





Agricultura





O Restaurante Popular, localizado na rua Professor João Cândido, 14, Centro, estará fechado no feriado. O espaço será reaberto na segunda-feira (13), no horário regular de funcionamento diário, que é das 11h às 14h, de segunda a sexta-feira.





Ambiente





A sede da Sema (secretaria Municipal do Ambiente) também não funcionará no 10 de dezembro. E o Parque Municipal Arthur Thomas segue fechado para o público.





CMTU