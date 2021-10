Saiba como operam os serviços públicos de Londrina no Dia do Servidor e Finados

O ponto facultativo desta quinta-feira (28), motivado pelo Dia do Servidor Público, foi transferido para a sexta (29) exclusivamente nas repartições públicas municipais de Londrina, informa a Prefeitura.

Também não vai haver atendimento ao público na sede administrativa da Prefeitura e nas demais repartições, como as autarquias e fundações, na segunda-feira (1º), considerado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, e na terça-feira (2), feriado de Finados.

O Decreto nº 1.182, que trata do assunto, foi publicado no Jornal Oficial nº 4.470 de terça-feira (26), e determina que os órgãos que prestam serviços essenciais deverão escalar os servidores de acordo com a exigência, para que não ocorra interrupção e não comprometa a qualidade, em especial nas áreas da saúde, fiscalização e defesa social, que devido a situação de emergência decretada, há realização de ações de enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19.





Defesa Social: O trabalho operacional da GM (Guarda Municipal) funcionará normalmente, por ser essencial. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.

O trabalho da guarda também inclui o videomonitoramento e fiscalização de estabelecimentos suspeitos de descumprir os decretos municipais que regulam o funcionamento de comércio, indústrias e outros segmentos. Todos estes serviços operacionais da GM funcionam 24 horas por dia. A comunidade pode fazer denúncias e registrar ocorrências junto a GML, por meio dos telefones 153, da Guarda Municipal, e 199, da Defesa Civil.





Acesf: O atendimento a funerais da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) segue normalmente, todos os dias da semana, incluindo feriados, sábados e domingos. Somente a equipe administrativa não terá expediente nestes dias.





Políticas para as mulheres: A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres estará fechada durante o feriado e dias de ponto facultativo, com exceção do plantão do CAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), que funciona 24 horas.





As mulheres que tenham sofrido ameaças de morte relacionadas à violência doméstica e familiar, durante esse período, e que não possuam outro local para abrigo, devem se dirigir à Central de Flagrantes do 2º DP (Distrito Policial), que fica na Avenida Santos Dumont, 422. A equipe policial fará o contato com os técnicos do CAM, para o encaminhamento das vítimas.





Assistência social: O Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social) funcionará, no feriado e nos dias de ponto facultativo, das 9h às 15h, pelo telefone (43) 99991-4568. Os Conselhos Tutelares, de todas as regiões de Londrina, atenderão em plantão de 24 horas. É possível contatá-los por meio do telefone (43) 99991-6752.





Trabalho, Emprego e Renda: A SMTER (Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda) está com todos os serviços disponíveis pela internet, inclusive para acesso no feriado e no recesso. O atendimento presencial retoma normalmente na quarta-feira (3), por meio de agendamento pelo Portal da Prefeitura. A SMTER funciona das 8h às 14h e a agenda semanal é aberta todas as quintas-feiras, às 8h.





Procon: O Procon-LD (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina) estará fechado nestes dias. E nesta quinta-feira (28), o atendimento do órgão será realizado apenas pela internet, pois os servidores estarão participando de uma capacitação. Cidadãos que precisem de informações ou que desejem fazer uma denúncia ou reclamação podem enviar um e-mail para [email protected].





Fazenda: A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda não terá expediente na sexta (29), segunda (1º) e terça-feira (2). O funcionamento presencial retorna na quarta-feira (3), das 9h às 18h. É obrigatório realizar o agendamento prévio on-line no portal da Prefeitura, ou por meio dos números telefônicos 3372-4424 e 3372-4334. Outra forma de contato são os endereços de e-mail [email protected] e [email protected]. O sistema on-line da Fazenda disponibiliza diversos serviços, incluindo a negociação e parcelamento de débitos de IPTU, ISS e outras dívidas e taxas municipais.





Cultura: As bibliotecas públicas municipais estarão fechadas nestes dias. O atendimento será retomado na quarta-feira (3). A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, no centro, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. A Biblioteca Eugênia Monfranati, situada na região sul, atende de segunda a sexta, das 8 às 17h. A Biblioteca Infantil, das 12h às 18h, também durante a semana, e as demais bibliotecas (Padre Adelino de Carli e Lupércio Luppi), das 8h às 14h.





Saúde: As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Sabará e do Jardim do Sol, assim como o Pronto Atendimento Infantil (PAI) estarão funcionando 24 horas por dia.





O atendimento também ocorrerá normalmente no plantão do CAPS III, Maternidade Municipal Lucilla Balallai e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU). O Pronto Atendimento (PA) do Jardim Maria Cecília (18h) abrirá das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória (16h) atenderá das 7h às 23h.





De sexta (29) a terça-feira (2), ficarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção das que atendem a vacinação contra a Covid-19, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica Municipal, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e o CAPS AD. O funcionamento retoma normalmente na quarta-feira (3).





Vacinação contra Covid-19







O atendimento, para a vacinação contra a Covid-19, funcionará da seguinte forma:





– Sexta-feira (29) e sábado (30): Centro de Imunização da Zona Norte e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Ouro Branco, Eldorado, Jardim do Sol, Alvorada, Ernani Moura Lima e Vila Casoni, das 7h às 19h.





– Domingo (31): Centro de Imunização da Zona Norte, UBSs do Ouro Brando e do Eldorado, das 7h às 19h.





– Segunda-feira (1º): Centro de Imunização da Zona Norte e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Ouro Branco, Eldorado, Jardim do Sol, Alvorada, Ernani Moura Lima e Vila Casoni, das 7h às 19h.





– Terça-feira (2). Centro de Imunização da Zona Norte e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Alvorada, da Vila Casoni e do Jardim do Sol, das 7h às 19h.





CMTU: Os setores de atendimento ao público da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vão parar na quinta-feira (28), às 17h, e retornarão à programação habitual na quarta (3), a partir das 8h.





O Terminal Rodoviário de Londrina terá o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.





Em todo o período, as feiras livres, feiras da lua e feiras gastronômicas terão funcionamento normal.





Na sexta-feira (29), em razão do Dia do Servidor, os agentes municipais vão atuar no monitoramento e fiscalização do trânsito com efetivo reduzido. No feriado de terça (2), o patrulhamento contempla os cemitérios e o Terminal Rodoviário de Londrina, além dos chamados de urgência e emergência.





Também na terça-feira (2), Dia de Finados, o transporte coletivo vai operar com a tabela de horários referente aos domingos. Haverá a liberação de ônibus extras, conforme a demanda, nas linhas que atentem aos cemitérios.





Os serviços de varrição, capina e roçagem do mato, remoção de entulhos, conservação de lagos e as demais atividades de asseio da cidade serão suspensos no feriado de Finados

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela funcionarão normalmente para o recebimento de resíduos e fecham somente no feriado de terça (2), voltando a abrir na quarta (3), às 8h.





A coleta do lixo, que inclui o rejeito e os resíduos orgânicos, será realizada normalmente nos bairros já atendidos às terças-feiras.





O recolhimento do material reciclável será feito de maneira diferenciada, de acordo com a escala de trabalho de cada cooperativa de catadores. Enquanto a Cooper Região, Ecorecin, Cooper Mudança, Cooperoeste e Coocepeve adiantarão o serviço do feriado para segunda-feira, dia 1, a Cooper Refum trabalhará normalmente na terça.





Já a Coopernorth compensará o dia parado na quarta, dia 3 de novembro.





O cidadão que eventualmente não souber a entidade encarregada da região onde mora pode fazer a consulta no endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, na opção “Mapa da Coleta Seletiva”.