Termômetros devem marcar 29ºC nesta quinta e Londrina pode ter pancadas de chuva isoladas, prevê IDR

Com a aproximação das áreas de instabilidade, a quinta-feira (28) já amanheceu em Londrina trazendo mínimas elevadas de 20ºC e com potencial para registrar máximas de 29ºC, prevê o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Uma sensação de abafamento pode ser percebida pela população.





Conforme a agrometeorologista Angela Costa, estes chamados comportamentos pré-frontais antecedem as pancadas de chuva previstas já para esta tarde.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Essas precipitações podem se prolongar até o sábado (30) e domingo (31) , mas sem o mesmo volume da tempestade do último fim de semana, tranquiliza a pesquisadora. A expectativa de Costa é que, em cada dia, não mais que 10 milímetros chuvosos caiam sobre solo londrinense.

Continua depois da publicidade





Até a manhã desta quinta (28), a cidade já acumula 294,4 mm pluviométricos em outubro, o que representa 193% da média histórica referente ao mês todo.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia

Continua depois da publicidade