Santa Casa de Londrina oferta vacina da gripe para toda a população nesta segunda e terça-feira

As equipes da Iscal (Irmandade da Santa Casa de Londrina) estarão a postos para vacinar contra a gripe as pessoas que passarem por um dos ambulatórios da instituição nesta segunda (2) e terça-feira (3), das 10h às 15h. A vacinação é gratuita e está disponível para toda a população a partir dos seis meses de vida.





Nessas datas, as equipes estarão no Ambulatório do SAS (Sistema de Assistência à Saúde), na Rua Souza Naves, n° 219, e no Ambulatório do SUS (Sistema Único de Saúde), na Rua Pará, n° 598, ambos na região central. De acordo com a instituição, o plantão é uma oportunidade para que os pacientes dos ambulatórios, para quem mora ou trabalha no centro ou que está passando pela região se vacinem e se protejam contra o vírus da gripe.





Diretora Técnica da Santa Casa de Londrina, a pediatra Vivian Schneider destacou que essa época do ano, entre o final do outono e o início do inverno, é marcada por um aumento nos casos de crianças com doenças respiratórias, sendo a bronquiolite a principal delas. Segundo a especialista, a bronquiolite acomete principalmente crianças de até 12 anos de idade.





“A doença gera um desconforto para respirar, necessidade de oxigênio e muitos dias de internação”, aponta. Ela detalha que a bronquiolite causa uma inflamação no pulmão da criança, dificultando a passagem do ar e comprometendo a respiração. Schneider complementa que diversos tipos de vírus podem levar ao quadro respiratório, como vírus sincicial respiratório, influenza, coronavírus, rinovírus e adenovírus, que circulam no dia a dia.





De acordo com a pediatra, alguns desses vírus são preveníveis com a vacina, impedindo que a criança fique doente. O imunizante da gripe, por exemplo, protege contra a influenza e está disponível gratuitamente para toda a população. Por isso, ela aponta a importância de vacinar toda a família, já que crianças menores de seis meses não podem receber a dose. “Quando eu vacino a família, eu consigo prevenir que esse bebê acabe ficando doente ao entrar em contato com alguém que está gripado”, reforça.





Além disso, a diretora explica que é fundamental evitar locais com aglomerações, como shoppings, mercados e igrejas, por exemplo. “Se você tem um bebê pequeno, que acabou de nascer, evite visitas, evite que as pessoas vão até sua casa, beijem ou peguem o bebê, use máscara e álcool em gel. Tudo isso é prevenção. Se você fizer isso, a chance do seu bebê adoecer é muito pequena”, orienta.





(Com informações da Iscal)