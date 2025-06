Santo Antônio: bolo do ‘santo casamenteiro’ reúne uma multidão em Cambé

Nem mesmo o frio e o vento impediram que os devotos de um dos santos mais populares do Brasil formassem uma longa fila, que contornava o quarteirão, para comprar um pedaço do bolo de Santo Antônio. Padroeiro de Cambé, o Dia de Santo Antônio é celebrado nesta sexta-feira (13) e reuniu uma multidão no Salão Paroquial da Igreja Matriz em busca da tão tradicional medalha.





Neste ano, foram produzidos 12 mil pedaços de bolo, sendo que três mil estão recheados com a medalha de Santo Antônio. Na tradição que já dura mais de 25 anos, quem acha pingente recebe a ajuda do santo casamenteiro para encontrar um companheiro ou companheira. E são muitas as histórias de quem achou sua ‘cara metade’, como a de um casal que se conheceu na fila do bolo e, no ano seguinte, se casou.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Quem conta essa história é a voluntária Inez Mazeto, 65, que está há 25 anos envolvida na festa do santo que tem o poder de reunir os casais. Ela explica que foi convidada a participar do projeto na primeira edição, em 2000, por ser confeiteira e permaneceu por devoção: “ninguém abandona Santo Antônio”.





O que começou com 1,5 mil pedaços foi crescendo em tradição e em fé ao longo dos anos, chegando à marca de 12 mil pedaços neste ano.

Publicidade





Em uma força-tarefa, mais de 100 voluntários acordaram cedo no feriado para cortar, confeitar e embalar os pedaços. Mazeto explica que são mais de 300 massas de bolo, totalizando cerca de uma tonelada, que são compradas já prontas e confeitadas pouco antes da venda começar. Primeiro, cada massa é cortada em pedaços para receber uma calda de leite de coco, deixando o bolo molhadinho. Na sequência, o coco em flocos é espalhado por cima, formando uma camada branca que traz ainda mais sabor.





Mas a melhor parte ainda está por vir, já que antes de embalar, os voluntários colocam as medalhas de Santo Antônio nos pedaços. Depois, todos os pacotes vão para a área de vendas. Cada pedaço é vendido a R$ 8. Inez Mazeto garante que tudo é feito com muito amor e carinho pelos voluntários, com cada um assumindo uma função para entregar um pedaço saboroso de bolo para os devotos.

Publicidade





Confeiteira de mão cheia, ela garante que a vida foi melhorando depois que ela passou a fazer parte do projeto. “A cada ano a minha clientela aumenta. Eu sou muito realizada, eu acredito que Santo Antônio me deu muitas bênçãos”, afirma. Com a fama de casamenteiro, a voluntária pontua que o poder de Santo Antônio vai muito além apenas da parte romântica, protegendo toda a família.





Além da história do casal que se conheceu na fila, ela relembra a de mulheres que estavam há tempos procurando um companheiro e encontraram após serem abençoadas com a medalha de Santo Antônio. “Ele é conhecido por ser milagreiro, então age em todas as áreas da nossa vida”, afirma.

Publicidade





Outra voluntária que integra o projeto do Bolo de Santo Antônio há mais de duas décadas é a aposentada Maria Inez Delfini, 66, que garante que é uma alegria estar mais um ano ajudando a preparar o bolo. A devoção ao santo vem da infância, já que a avó e a mãe eram devotas de Santo Antônio. “A gente herdou essa devoção”, conta.





Segundo ela, a cada ano o número de voluntários aumenta, sendo que muitos aguardam uma oportunidade de poder ajudar a dar continuidade para essa tradição que já perdura por 25 anos.

Publicidade