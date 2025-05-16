Santuário da Mãe Rainha celebra o jubileu em Londrina

O Santuário Tabor da Esmagadora da Serpente, dedicado à Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, comemora seu Jubileu de 75 anos no próximo domingo (18). Localizado na Rua Goiás, 830, área central de Londrina.





A programação festiva se inicia com a celebração do Tríduo, de quinta-feira (15) a sábado (17). No domingo, a Santa Missa em Ação de Graças, será às 10h30, na Catedral Metropolitana, presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz. Durante a celebração, a imagem da Mãe e Rainha Três Vezes Admirável recebe das mãos do arcebispo a coroa e o cetro, renovando sua missão no Santuário como “Rainha Esmagadora da Serpente para o triunfo do Reino do Filho”.

De acordo com Sandra Regina e Marco Antonio Leite, que integram a comissão jubilar, após a celebração, um cortejo segue em peregrinação até à sede do Santuário, localizado na Rua Goiás, 830 – área central da cidade.





Veja a programação

Outras celebrações ocorrem durante todo o dia no espaço do santuário e da Capela Mãe de Deus, como as apresentações musicais de grupos do Movimento de Schoenstatt e da Banda Marcial do Colégio Estadual Marcelino Champagnat, reza do terço, visita aos lugares históricos, além de barracas de alimentos.





Às 16 horas, será celebrada a missa com a reentronização do quadro da Mãe e Rainha no Santuário, que terá mais um momento marcante, a entrega de um presente especial escolhido por toda a comunidade de Schoenstatt de Londrina, o ornamento das letras MTA que será fixado na moldura do quadro.

Irmã Lucia Maria Menzel, responsável pela Pastoral do Santuário de Schoenstatt, destaca que mais do que um presente, será uma expressão de amor e carinho à Mãe de Deus e agradecimento por graças recebidas.





História

Desde a construção e inauguração do Colégio Mãe de Deus, em 1938, nasciam os planos de erguer no mesmo pátio também uma capelinha dedicada à MTA (Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt), Título da Imagem de Graças do Santuário e coração do Movimento Apostólico de Schoenstatt, ao qual pertencem as religiosas que vieram para o Brasil para desenvolver trabalhos educacionais, sociais e pastorais na Londrina que estava nascendo.





O lançamento da pedra fundamental ocorreu 10 anos depois, em 1948. O envolvimento da comunidade com doações e muitas promoções possibilitaram a construção com a capela sendo inaugurada em 18 de maio de 1950.





Na cerimônia de inauguração, o bispo dom Geraldo de Proença Sigaud, da Diocese de Jacarezinho, a qual pertencia a igreja nascente de Londrina, definiu para quem a linda capelinha de oração foi erguida: “Aqui a Mãe de Deus quer mostrar-se como a Mãe Três Vezes Admirável, por isso, tudo é assim pequenininho, a fim de que nos sintamos mais perto, mais juntos à Mãe. Aqui, todos devem vir beber!”





