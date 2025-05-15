Venezuelana procura posto de saúde com dores abdominais e dá à luz a bebê em Rolândia

Uma gestante venezuelana procurou a UBS (Unidade Básica de Saúde) Parigot de Souza de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) com fortes dores abdominais e deu à luz a uma bebê, na manhã desta quinta (15). De acordo com a secretaria de Saúde do município, Norbelis Amarillis Lopez Rondon, de 24 anos, e a sua filha estão bem.





A jovem foi atendida pela enfermeira Liliane Maria Torres Costa, que constatou que ela estava entrando em trabalho de parto. Costa é especialista em obstetrícia, o que ajudou no processo.

Logo após o nascimento, a bebê foi atendida pela médica pediatra Ana Karina Shimizu e a mãe pelo médico clínico geral Rafael Bock. Com apoio da enfermeira Marcela Correia e das auxiliares de enfermagem Edivânia e Lucélia, mãe e filha foram encaminhadas ao Hospital São Rafael, com transporte feito pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





Há cerca de dois anos, em maio de 2023, Norbelis deu à luz a outro filho na mesma UBS. A menina que nasceu nesta quinta ainda não tem nome e é o sexto filho da venezuelana, que veio buscar uma melhor qualidade de vida e oportunidades de trabalho em Rolândia.





Logo após o parto, os servidores organizaram e esterelizaram a UBS para a continuidade dos atendimentos.



