Projeto de reforma de armazéns da Conab avança com visitas técnicas em Cambé e Rolândia

No início de maio uma comitiva técnica composta por representantes da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), da Itaipu Binacional e do Escritório das Unops (Nações Unidas de Serviços para Projetos) percorreu três unidades armazenadoras da Conab no estado do Paraná. As visitas ocorreram nos municípios de Cambé, Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) e Ponta Grossa (Oeste), com o objetivo de avaliar as condições estruturais, operacionais e de segurança das unidades, além de identificar prioridades para o projeto de modernização e reforma.





"Dar início à primeira etapa dessas reformas é um passo importante, pois, ao final dessas obras, vamos conseguir voltar a operar na capacidade máxima desses armazéns, resolvendo parte de uma das maiores questões para estoque de alimentos. Esse investimento é essencial para a política social do governo, a fim de fortalecer a retomada da formação de estoques e garantir o abastecimento social", diz Edegar Pretto, presidente da Companhia.





No dia 7, a primeira unidade visitada foi a de Cambé, que possui um silo do tipo "buffalo”, de tecnologia canadense, multicelular e de sistema construtivo e estrutural em concreto aparente pré-moldado com capacidade projetada para 25 mil toneladas. O silo foi inaugurado em 1985, sendo uma estrutura histórica que chegou a operar com desvio ferroviário até 2014, conectando-se ao Porto de Paranaguá.





Entre as principais demandas de reestruturação apontadas pela equipe técnica local, estão a substituição completa do sistema elétrico, a troca de equipamentos essenciais, como motores e correias, e a impermeabilização da estrutura. Também foram identificadas necessidades adicionais, como melhoria na segurança, na acessibilidade e na infraestrutura de apoio a motoristas e funcionários.





“É muito importante que essas reformas sejam feitas de maneira estruturada, para que possam trazer o maior benefício possível para os agricultores", afirmou o diretor-geral da Itaipu, Enio Verri. "Especialmente para os que trabalham na agricultura familiar, que não têm lugar para guardar a produção, será fundamental, e essa estrutura vai acabar beneficiando a população como um todo, pois vai reduzir os custos de armazenamento e permitir um preço mais justo na comercialização dos produtos."





Em Rolândia, foi visitada uma unidade armazenadora do tipo convencional, com um grande galpão que comporta até 55,3 toneladas. Inaugurado na década de 60, o armazém se destaca pela longevidade de operação e pelo papel logístico estratégico. As necessidades identificadas para modernização da unidade incluem desde adaptações para acessibilidade e correções estruturais nas paredes, até a melhoria das portas principais e a instalação de sistemas de prevenção a incêndios.





Encerrando o cronograma, a comitiva visitou, na manhã do dia 8, a unidade armazenadora de Ponta Grossa, a maior da Conab no Brasil. Com capacidade projetada para 420 mil toneladas, a unidade armazenadora atualmente opera com capacidade de 300 mil toneladas.





A magnitude e complexidade da estrutura tornam as demandas ainda mais urgentes e amplas. Entre as ações prioritárias, estão a substituição de balanças, modernização dos sistemas elétricos e hidráulicos, obras de impermeabilização e pintura nos silos verticais e horizontais. Também estão em andamento melhorias nas áreas de recebimento de grãos, como a instalação de novos tombadores e cobertura para moegas.





“Essa visita foi fundamental para que possamos avaliar a melhor maneira de executar as melhorias com os recursos disponíveis. Estamos avançando com um planejamento estratégico para não só definir prioridades em etapas, mas também executar o máximo possível das demandas da Conab com o recurso da Itaipu que temos em mãos”, destacou o gerente de projetos do UNOPS Rafael Esposel.





Ainda dentro do escopo de atividades do projeto, será programada uma visita à unidade de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e serão elaborados diagnósticos detalhados para embasar futuras decisões sobre investimentos, parcerias e estratégias operacionais, ao mesmo tempo em que se fortalecem objetivos de garantir segurança alimentar, eficiência logística e sustentabilidade.



