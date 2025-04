Santuário de Londrina promove primeira peregrinação jubilar após morte do papa Francisco

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova de Londrina, promove, no próximo sábado (26), a primeira peregrinação do Ano Jubilar após a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O templo receberá os peregrinos do Decanato Sul da Arquidiocese de Londrina, que terão momentos de palestra, formação, oração e, em seguida, farão uma caminhada até a Catedral, onde será celebrada uma missa pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz.





Publicidade

A participação é gratuita e aberta à comunidade, independentemente se participa ou não de algum movimento ou pastoral.





“Esta peregrinação será especial, porque também será um sufrágio pela morte do nosso querido papa Francisco. Enquanto fizermos a peregrinação do Ano Jubilar que ele próprio inaugurou, estaremos celebrando suas intenções e, também, os rituais funerais e preparação para a escolha de um novo pontífice”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

Publicidade





Pela programação das peregrinações, os decanatos, pastorais e movimentos poderão se inscrever sempre no 3º e no 4º sábado de cada mês. Além disso, quem participar da peregrinação poderá alcançar a indulgência plenária.





O Frei Silvio César Ferreira, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida e administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora do Carmo, ambas na zona sul de Londrina, explica que já foram feitas algumas reuniões com as equipes de preparação para a peregrinação.

Publicidade





“Estamos bem animados, as comunidades estão sendo bem motivadas, estamos nos organizando enquanto pastoral, movimentos. Já fizemos algumas reuniões com os párocos das paróquias, algumas reuniões com as lideranças do nosso decanato, para que possamos nos preparar para este momento tão significativo da peregrinação neste Ano Santo do Senhor”, ressalta o sacerdote.





SANTUÁRIO





O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, nasceu como capelinha em maio de 1940. Em 1º de março de 1952 se transformou em paróquia e em 1997 foi elevado a Santuário, convertendo-se num centro de evangelização, peregrinação e referência no turismo religioso, recebendo devotos e fieis do Paraná e de outros estados.