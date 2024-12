Sarau une poesia e crônica para celebrar os 90 de Londrina nesta sexta

As escritoras Célia Musilli e Samantha Abreu estarão juntas nesta sexta-feira (13), no sarau “Onde a poesia e a crônica se encontram”, em comemoração ao aniversário de 90 anos de Londrina. O encontro começa às 19h30, no SESC Cadeião (Rua Sergipe, 52), reunindo também convidados que participarão da leitura de textos.





O sarau promete um jogo de ritmo e profundidade, em combinação única. A entrada é gratuita.

O sarau apresentará textos dos livros mais recentes das autoras, ambos editados pela Atrito Arte e patrocinados pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). As publicações também poderão ser adquiridas durante o encontro por R$ 30,00 (cada exemplar).





Célia Musilli é autora do recém-lançado “A Cidade na Retina - crônicas de Londrina e outras paisagens” , livro que registra o cotidiano da cidade e seus personagens em um período de quase duas décadas. Os textos trazem um recorte afetivo da vida urbana e seus personagens.

Como cronista, Célia transforma o cotidiano em arte, com um olhar poético e crítico. Seus textos costumam revelar a grandiosidade das pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia. Para a escritora, essas crônicas são um modo de entender a cidade, compreender seu funcionamento, puxar fios do cotidiano para narrar histórias da vida urbana.





Já Samantha Abreu apresentará textos reunidos em “Os movimentos da cabeça”, seu sexto livro, também lançado recentemente. A publicação traz poemas e crônicas que promovem um olhar sobre o silêncio e a solidão. São cadernos internos com poemas e prosas poéticas inéditas, além de crônicas que prezam por uma linguagem poética e subjetiva no olhar para o cotidiano. E ainda uma seleção de textos já publicados anteriormente. Samantha Abreu é conhecida por sua escrita visceral e intensa, que dialoga com questões existenciais e contemporâneas. Em sua escrita, une linguagem e percepção em versos fortes e incisivos.

AS AUTORAS





Célia Musilli é jornalista, cronista e poeta. Autora de “Londrina Puxa o Fio da Memória” (2004, em parceria com Maria Angélica Abramo), “Sensível Desafio” (2006) e “Todas as Mulheres em Mim” (2010). Mestra em Teoria e História Literária pela Universidade de Campinas, é membro da Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina. É editora de Cultura e colunista da Folha de Londrina.

Samantha Abreu é escritora, professora, pesquisadora e produtora cultural. Graduada em Letras e mestra em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Londrina. Publicou os livros "Fantasias para quando vier a chuva" (2011); "Mulheres sob Descontrole" (2015); "A Pequena Mão da Criança Morta", e "Debaixo das Unhas"(2020), além do e-book "O coração e o voo" (2021).





(Com assessoria de imprensa)

SERVIÇO:





Sarau “Onde a poesia e a crônica se encontram”

Quando: sexta-feira (13), às 19h30

Local: SESC Cadeião (Rua Sergipe, 52)

Entrada gratuita

Patrocínio: PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura

Parceria: Festival Literário de Londrina – Londrix e Cultura Inglesa