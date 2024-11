Editora da Folha de Londrina lança livro sobre o cotidiano da cidade nesta sexta

Nos 90 anos de Londrina, a cidade ganha um olhar sensível e apurado do seu cotidiano pelas crônicas da jornalista da Folha de Londrina e escritora Célia Musilli, em projeto que integra livro e rodas de conversa. “A cidade na retina - crônicas de Londrina e outras paisagens" será lançado pela Atrito Arte no dia 8 de novembro (sexta-feira), às 19h30, na Biblioteca Pública, com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





O livro é um recorte afetivo da vida urbana em um panorama de quase duas décadas. Um olhar sensível sobre as cidades, seu cotidiano e costumes. “São registros de acontecimentos que podem ser imperceptíveis se a gente não der a eles uma dimensão humana, emocional, poética, cultural ou histórica” comenta Célia, que é editora de Cultura da Folha de Londrina, onde também publica crônicas aos domingos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para a autora, escrever sobre uma cidade é observar seu movimento e sua transformação a partir de fragmentos, detalhes que ganham outra dimensão quando são registrados num texto. “Como se fossem uma fotografia na qual existe também uma análise, uma crítica, um momento de reflexão ou de pura contemplação”, diz. “A gente tropeça em pequenos acontecimentos que se transformam quando acolhidos ou redimensionados pela literatura ou outra arte. É transformar tudo em texto para observar mais de perto e dizer ao leitor: olha!”





Célia Musilli selecionou 50 crônicas entre textos escritos desde 2006. “A cidade na retina” traz registros também de outras vivências da autora, como São Paulo e Campinas (SP), e Cornélio Procópio, sua cidade natal.

Publicidade





“A escolha dessas crônicas veio da percepção de que escrevo muito sobre as cidades, especialmente Londrina, onde vivo e passei a maior parte do tempo”, conta. “Todo dia eu olho para essa cidade e algo me chama a atenção. Coisas simples, como observar que uma flor caiu da árvore no instante exato em que passei. Isso pode ser tratado como nada, com indiferença - ou como um acontecimento que vira texto. Eu vivo as cidades em seus detalhes”.





Com 144 páginas, “A cidade na retina” tem projeto editorial coordenado por Chris Vianna, da Atrito Arte, e projeto gráfico do designer Marco Tavares. As ilustrações são do artista Fernão Antônio Galvão de França, e o prefácio é assinado pelo jornalista e músico Bernardo Pellegrini.

Publicidade